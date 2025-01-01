Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 82

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 82
Episode 82

Verliebt in Berlin

Folge 82: Episode 82

23 Min.Ab 12

Lisa und die Seidels sehen ein, dass sie keine andere Wahl haben und nun doch die Polizei einschalten müssen. Die getarnten Polizisten arbeiten in der Villa, um die Kontaktaufnahme des Entführers zu überwachen. Lisa schleust einen Polizisten in die Firma und muss dort noch immer Davids Verschwinden decken. Zum Glück aber kann sie auf Rokko bauen ...

