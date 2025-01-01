Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 85

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 85
Episode 85

Episode 85Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 85: Episode 85

23 Min.Ab 12

Die Polizei sucht fieberhaft nach neuen Erkenntnissen, doch die Ermittlungen erzielen nicht die gewünschten Ergebnisse. Entmutigt lässt sich Lisa von Rokko nach Hause begleiten. Rokko entdeckt in Lisas Zimmer den Super-8-Projektor mit Davids Film und stellt ihn kurzerhand an. Lisa protestiert - aber dann entdecken sie auf dem Film Erstaunliches ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 emotions
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen