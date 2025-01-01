Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 86

SAT.1 emotions Staffel 2 Folge 86
Folge 86: Episode 86

23 Min. Ab 12

Lisa glaubt sicher, mit dem Phantom auf dem Super-8-Film eine wasserdichte Spur in der Hand zu halten. Die Polizei macht sich sofort an die Analyse. Doch nachdem Lisa weiß, dass sie bei ihrem Ausflug mit David beschattet wurde, beginnt sie ihre Umwelt immer skeptischer zu beobachten. Als die Polizei das Täterbild offenbart, ist Lisa fassungslos darüber, wer sich hinter dem Beschatter verbirgt ...

