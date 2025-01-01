Verliebt in Berlin
Folge 92: Episode 92
24 Min.Ab 12
Lisa schöpft Hoffnung, als Rokko verspricht, mit seiner Kompetenz für Piktogramme das Zeichen von David zu dechiffrieren. Dennoch können sich beide nicht den Hochzeitsvorbereitungen von Yvonne entziehen. Um Lisa aufzumuntern, überrascht Rokko sie auf Yvonnes Junggesellinnenparty mit einem spontanen Auftritt ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
