Verliebt in Berlin
Folge 96: Episode 96
24 Min.Ab 12
Lisa ist von Richards Ansage stark verunsichert, lässt sich aber nicht beirren: Wenn die Polizei ihn in die Mangel nimmt, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis Richard den Aufenthaltsort von David verrät. Lisa und die Seidels fiebern dem Ende der Entführung entgegen - doch plötzlich trifft etwas völlig Unerwartetes ein ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen