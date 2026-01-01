Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in eine Hexe

Im Kindergarten

FavesStaffel 5Folge 11
Im Kindergarten

Im KindergartenJetzt kostenlos streamen

Verliebt in eine Hexe

Folge 11: Im Kindergarten

25 Min.

Oma Stephens hat es mit ihrem Geschenk wirklich gut gemeint: Sie hat für die kleine Tabatha einen Kindergartenplatz organisiert und alles auch gleich im Voraus bezahlt. Eigentlich ein Grund zur Freude, hätten Samantha und Darrin nicht von vornherein beschlossen, ihre Kleine nicht in einen Kindergarten zu geben. Sie haben viel zu viel Angst, dass Tabatha mit ihren Hexenkünsten Chaos stiftet - und schon bald zeigt sich, dass diese Sorgen berechtigt sind.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in eine Hexe
Faves
Verliebt in eine Hexe

Verliebt in eine Hexe

Alle 8 Staffeln und Folgen