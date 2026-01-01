Verliebt in eine Hexe
Folge 5: Stellvertretung
Eines Tages teilt Endora ihrer Tochter Samantha mit, dass sie sofort vor dem Hexenrat zu erscheinen hat. Sam weiß jedoch, dass ihr Mann Darrin absolut dagegen sein wird, und so holt sie ihre Cousine Serena zu sich ins Haus, die ihr wie aus dem Gesicht geschnitten ist. So kann sie ungestört den Termin wahrnehmen. Dumm ist nur, dass Darrin gerade während Serenas Anwesenheit in zärtliche Stimmung gerät und zweite Flitterwochen mit seiner Frau verbringen will.
