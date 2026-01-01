Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in eine Hexe

Der Spiegel

Der Spiegel

Verliebt in eine Hexe

Folge 6: Der Spiegel

25 Min.

Endora lässt nichts unversucht, um ihren Schwiegersohn Darrin in den Augen ihrer Tochter lächerlich erscheinen zu lassen. Sie will ihr um jeden Preis demonstrieren, was für einen unwürdigen Mann sie liebt. So nimmt sie Darrin eines Tages durch einen Zauber jegliche Fähigkeit zur Selbstkritik. Er verwandelt sich in einen unbescheidenen, selbstgefälligen Protzer, der in den merkwürdigsten Aufzügen im Büro erscheint. Verzweifelt versucht Sam, den Zauber aufzuheben ...

Verliebt in eine Hexe
Verliebt in eine Hexe

Verliebt in eine Hexe

