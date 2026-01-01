Verliebt in eine Hexe
Folge 7: Napoleon
25 Min.
Darrin und Samantha haben Darrins Chef Larry und dessen Frau zum Abendessen eingeladen. Überraschend taucht Sams Onkel Arthur auf, ein großer Hexenmeister, der immer für einen Gag zu haben ist. Darrin ahnt nichts Gutes, doch Arthur zaubert wider Erwarten etwas wirklich Tolles. Statt der Napoleon-Schnitten fürs Buffet lässt er den echten Napoleon in der Küche erscheinen. Larry ist begeistert und will den großen Feldherren für einen Werbespot engagieren ...
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland