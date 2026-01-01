Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in eine Hexe

FavesStaffel 5Folge 7
Folge 7: Napoleon

25 Min.

Darrin und Samantha haben Darrins Chef Larry und dessen Frau zum Abendessen eingeladen. Überraschend taucht Sams Onkel Arthur auf, ein großer Hexenmeister, der immer für einen Gag zu haben ist. Darrin ahnt nichts Gutes, doch Arthur zaubert wider Erwarten etwas wirklich Tolles. Statt der Napoleon-Schnitten fürs Buffet lässt er den echten Napoleon in der Küche erscheinen. Larry ist begeistert und will den großen Feldherren für einen Werbespot engagieren ...

