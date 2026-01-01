Verliebt in eine Hexe
Folge 14: Die Haushaltshilfe
25 Min.
Darrins Mutter ist der Meinung, dass Samantha unbedingt eine Haushaltshilfe benötigt. Aus gutem Grund möchten Sam und Darrin keine fremde Person in ihrem Haus haben, doch Großmutter Stephens hat bereits das Heft in die Hand genommen und eine Agentur mit der Suche nach der geeigneten Angestellten beauftragt. Anfangs gelingt es Sam und Darrin noch, die Kandidatinnen durch seltsames Verhalten abzuschrecken, doch als Emily auftaucht, sind alle Schauspielversuche zwecklos ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in eine Hexe
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland