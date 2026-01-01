Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in eine Hexe

Die Haushaltshilfe

Die Haushaltshilfe

Verliebt in eine Hexe

Folge 14: Die Haushaltshilfe

25 Min.

Darrins Mutter ist der Meinung, dass Samantha unbedingt eine Haushaltshilfe benötigt. Aus gutem Grund möchten Sam und Darrin keine fremde Person in ihrem Haus haben, doch Großmutter Stephens hat bereits das Heft in die Hand genommen und eine Agentur mit der Suche nach der geeigneten Angestellten beauftragt. Anfangs gelingt es Sam und Darrin noch, die Kandidatinnen durch seltsames Verhalten abzuschrecken, doch als Emily auftaucht, sind alle Schauspielversuche zwecklos ...

Faves
Staffel 5