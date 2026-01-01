Verliebt in eine Hexe
Folge 17: Das große Geschäft
25 Min.
Endlich hat Darrin den Erfolg, auf den er schon so lange gewartet hat: Ein Stofftierchen namens Fuzzy, für dessen Vermarktung er verantwortlich ist, entpuppt sich als absoluter Renner. Auch Larry bleibt die Leistung seines Mitarbeiters nicht verborgen, und er bietet Darrin die Teilhaberschaft in der Agentur an. Nun verdient er eine Menge Geld, hat dafür aber kaum noch Zeit für die Familie. Und was Sam noch mehr beunruhigt: Hinter der ganzen Geschichte steckt Endora ...
Verliebt in eine Hexe
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland