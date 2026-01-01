Verliebt in eine Hexe
Folge 2: Im vorigen Jahrhundert
25 Min.
Wieder einmal bringt Samanthas vorwitzige Cousine Serena, die Sam wie aus dem Gesicht geschnitten ist, die Familie Stephens in Schwierigkeiten: Sie hat die überaus lustige Idee, Sam ins New Orleans des 19. Jahrhunderts zu zaubern. Darrin bleibt gar nichts anderes übrig, als seiner Frau auf der Zeitreise zu folgen, wenn er sie wiedersehen möchte, doch in der Vergangenheit sieht es nicht rosig für ihn aus. Ein fremder Verehrer umwirbt Sam - ein Duell scheint unausweichlich.
Verliebt in eine Hexe
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland