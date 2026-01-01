Verliebt in eine Hexe
Folge 12: Oh, du liebe Trauerweide
25 Min.
Im Vorgarten der Familie Stephens kränkelt eine hässliche Trauerweide vor sich hin. Sie verschandelt die Gegend derart, dass die Nachbarn bereits eine Unterschriftenaktion unter dem Motto "Nieder mit der Weide!" gestartet haben. Doch Samantha und Darrin hängen an dem verwachsenen Baum, weil sie ihn zur Geburt ihrer Tochter Tabatha gepflanzt haben. Deshalb versuchen sie, ihn irgendwie zu retten, wobei ihnen Hexendoktor Bombay helfen soll - mit einem seltsamen Zauberspruch ...
Verliebt in eine Hexe
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland