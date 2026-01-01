Verliebt in eine Hexe
Folge 16: Neues von Serena (2)
Als Sams Cousine Serena bemerkt hat, wie eine andere Frau sich an Darrin heranmacht, verwandelt sie diese kurzerhand in einen Affen. Leider handelt es sich bei der verwandelten Dame um eine sehr wichtige Kundin Darrins, der völlig verzweifelt ist. Die Situation eskaliert, als der Affe sich plötzlich auf und davon macht. Nun muss Darrin seinen Chef Larry in der Agentur mit Lügen hinhalten, während Samantha sich auf die Suche nach ihrer Rivalin in Gestalt des Affen macht ...
