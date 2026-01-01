Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in eine Hexe

Mrs. Stephens, wo sind Sie?

Mrs. Stephens, wo sind Sie?

Folge 20: Mrs. Stephens, wo sind Sie?

25 Min.

Gerade als Samantha es äußerst eilig hat und so schnell wie möglich das Haus verlassen will, taucht ungebeten ihre freche Cousine Serena auf. Sams Schwiegermutter ist gerade zu Gast, und als diese von Serena begrüßt wird, äußert sie sich ziemlich abfällig über den hexenden Teil der Verwandtschaft. Serena ist natürlich stocksauer und verwandelt Darrins Mutter kurzerhand in eine Katze. Und diese Katze sucht sofort das Weite - Samantha steht kurz vor einem Nervenzusammenbruch.

