Verliebt in eine Hexe
Folge 25: Hexen-Durcheinander
25 Min.
Samantha wird vor den obersten Hexenrat zitiert, doch diese hat nicht die geringste Lust, sich zu den alten Hexen zu begeben, um eine Standpauke anzuhören. Als sie Besuch von Onkel Arthur und Cousine Serena bekommt, erhält sie Unterstützung. Auch diese beiden haben mit dem verknöcherten Hexenrat nicht viel am Hut. Nur die traditionsbewusste Endora ist anderer Meinung: Wütend veranlasst sie, dass die aufsässigen Verwandten ihre Zauberkraft verlieren.
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland