Verliebt in eine Hexe
Folge 26: Die Spende
25 Min.
Samantha ist Mitglied in einem Wohltätigkeitsverein, der Spenden für UNICEF sammelt. Ein reicher Bauunternehmer hatte bereits einen Betrag von 10.000 Dollar angekündigt, zieht seine versprochene Spende dann aber wieder zurück. Sam wird damit beauftragt, ihn umzustimmen, doch mit "menschlichen" Methoden hat sie wenig Erfolg: Er setzt sie einfach vor die Tür. Nun muss sie doch auf ihre Zauberkraft zurückgreifen, und schon bald spendet der Unternehmer mit Freuden ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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Verliebt in eine Hexe
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-8: Sony Pictures Television International Deutschland