Verliebt in eine Hexe
Folge 27: Schach dem Muli
25 Min.
Zu Darrins Geburtstag taucht überraschend Samanthas Vater Maurice auf, der sich sonst nie blicken lässt. Darrin ist auf seinen Schwiegervater und dessen Frotzeleien nicht gut zu sprechen und weigert sich, ein Geschenk von ihm anzunehmen. Selbstverständlich kann auch Maurice hervorragend zaubern, und als er sich über Darrins stures Verhalten ärgert, verwandelt er ihn kurz entschlossen in ein Muli. Zu dumm, dass gerade jetzt die klatschsüchtige Nachbarin Mrs. Kravitz aufkreuzt.
Genre:Comedy
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland