Folge 29: Einkaufsbummel à la Cousin Henry

25 Min.

Samantha will gerade aus dem Haus gehen, um zu einem gemütlichen Shopping-Vormittag aufzubrechen, da erscheinen Endora und Sams Cousin Henry. Sam, die neue Kleider für ihr Töchterchen Tabatha kaufen will, beschließt, die beiden auf ihrem Einkaufsbummel mitzunehmen. Keine gute Idee, wie sich nur allzu bald herausstellt: Henry hat, wie viele aus Sams Verwandtschaft, immer nur Unfug im Sinn und spielt dem Juniorchef eines Kaufhauses einige üble Streiche.

