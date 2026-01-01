Verliebt in eine Hexe
Folge 30: Mexiko-Reise
25 Min.
Darrin hat hart geschuftet, um ein mexikanisches Getränk auf dem amerikanischen Markt bekannt zu machen. Dennoch ist es Larry, der die Partner-Unternehmen in Mexiko aufsuchen und die Lorbeeren für die erfolgreiche Arbeit einheimsen will. Samantha und Darrin sind sauer, und Sam sorgt mit ihrer Zauberkunst dafür, dass Larry in Mexiko wirres Zeug redet. Nun fordert man Darrin an, der freudig zusagt - doch zuvor muss Endora ihm noch Spanischkenntnisse anhexen.
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland