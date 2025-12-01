Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

sixxStaffel 4Folge 10vom 24.12.2025
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Folge 10: Make Titties Great Again

42 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12

Chanel wendet sich nach mehreren Brust-OPs hilfesuchend an Dr. Dubrow und Dr. Nassif. Können die Chirurgen ihr mit einer erneuten Korrektur das Leben erleichtern? Tiffany hingegen hat einen völlig anderen Wunsch: Sie möchte aussehen wie Ivanka Trump - koste es, was es wolle. Und auch Marlenes Nase benötigt ein komplettes Makeover.

