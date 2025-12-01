Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

sixxStaffel 4Folge 6vom 26.12.2025
Folge 6: Da braut sich was zusammen ...

41 Min.Folge vom 26.12.2025Ab 12

George hat ein Problem mit seinen Augenbrauen und sucht deshalb Hilfe bei den Chirurgen. Können Dr. Nassif und Dr. Dubrow sein Gesicht wieder in Ordnung bringen? Elizabeth hat bereits mehrere Schönheitsoperationen hinter sich. Besonders stolz ist sie auf ihre große Oberweite, die ihr einen Job in der Erotikbranche ermöglicht. Nun sollen die Ärzte ihre Brüste erneut optimieren.

sixx
