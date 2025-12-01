Da braut sich was zusammen ...Jetzt ohne Werbung streamen
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 6: Da braut sich was zusammen ...
41 Min.Folge vom 26.12.2025Ab 12
George hat ein Problem mit seinen Augenbrauen und sucht deshalb Hilfe bei den Chirurgen. Können Dr. Nassif und Dr. Dubrow sein Gesicht wieder in Ordnung bringen? Elizabeth hat bereits mehrere Schönheitsoperationen hinter sich. Besonders stolz ist sie auf ihre große Oberweite, die ihr einen Job in der Erotikbranche ermöglicht. Nun sollen die Ärzte ihre Brüste erneut optimieren.
