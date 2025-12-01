Klebestreifen und der Albtraum aller PaparazziJetzt kostenlos streamen
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 8: Klebestreifen und der Albtraum aller Paparazzi
41 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12
Phoebe ist fest entschlossen, Schauspielerin zu werden. Doch ihr Äußeres muss dafür zuerst optimiert werden. Deshalb möchte sich die junge Frau einer Nasen-OP unterziehen. Kailan aus Dallas hat ein Problem mit ihren Brustimplantaten. Diese sind so verrutscht, dass sie beinahe auf ihr Schlüsselbein drücken. Können die Chirurgen diesen Fehler korrigieren?
