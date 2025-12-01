Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 18: Hammerhintern
42 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 12
Allegra liebt das Extreme. Ihre Brüste sind mittlerweile auf eine enorme Größe angewachsen. Um sich ihre Schönheitsoperationen zu finanzieren, geht sie unkonventionelle Wege. Sharon wurde mit einem Tumor im unteren Rücken geboren. Nach Entfernung der Wucherung wuchs ihr Po ungewöhnlich nach oben. Können Dr. Dubrow und Dr. Nassif der jungen Frau helfen?
Alle Staffeln im Überblick
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH