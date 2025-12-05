Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 4Folge 12vom 05.12.2025
42 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12

Jennifer möchte wie eine Puppe aussehen. Diesen Traum will sie sich mit der Hilfe der Chirurgen verwirklichen. Nach zahlreichen Schönheits-OPs sollen die Ärzte ihren Po noch einmal deutlich vergrößern. Tawny hingegen sehnt sich nach zahlreichen Brustvergrößerungen nun nach einer kleineren Oberweite. Am liebsten würde sie komplett auf Implantate verzichten. Nach einer ersten Untersuchung zeigt Dr. Dubrow ihr verschiedene Möglichkeiten auf.

