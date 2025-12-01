Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 20: Die Boobinati
41 Min.Folge vom 26.12.2025Ab 12
Ninas Brustwarzen werden immer größer und sehen komplett verschieden aus. Hilfesuchend wendet sie sich an die Chirurgen, um dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Jessica hingegen fühlt sich unwohl mit ihrer Nase, die völlig deformiert ist. Bei der ersten Untersuchung wird klar, dass ihre Nasenmuscheln bei einer vergangenen OP offenbar vollständig entfernt wurden. Ein erneuter Eingriff könnte ihren Zustand sogar weiter verschlechtern. Wird sie sich dennoch unters Messer legen?
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
