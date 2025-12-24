Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 16: Brust oder Keule
41 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12
Jessicas Nase ist von allen Seiten verformt. Um sich endlich wieder wohl in ihrem Körper zu fühlen, bittet sie die Ärzte um Hilfe. Alysia hat sich die Brüste aus gesundheitlichen Gründen entfernen und durch Silikonimplantate ersetzen lassen. Als der letzte Eingriff gehörig schiefläuft, ist die junge Frau verzweifelt. Können Dr. Dubrow und Dr. Nassif eine erneute Korrektur vornehmen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH