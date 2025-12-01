Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 4Folge 14vom 12.12.2025
42 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 12

Die 33-jährige Patricia hat sich ihr gesamtes Körperfett absaugen und in ihr Hinterteil spritzen lassen. Diesmal möchte sie nicht die Größe, sondern die Form ihres Pos anpassen lassen. Michael hingegen will sich einer Nasen-OP unterziehen, um einen vergangenen Eingriff auszubessern. Können Dr. Nassif und Dr. Dubrow ihm weiterhelfen?

