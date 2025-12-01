I Like Big Butts and I Do Not DieJetzt ohne Werbung streamen
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 14: I Like Big Butts and I Do Not Die
42 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 12
Die 33-jährige Patricia hat sich ihr gesamtes Körperfett absaugen und in ihr Hinterteil spritzen lassen. Diesmal möchte sie nicht die Größe, sondern die Form ihres Pos anpassen lassen. Michael hingegen will sich einer Nasen-OP unterziehen, um einen vergangenen Eingriff auszubessern. Können Dr. Nassif und Dr. Dubrow ihm weiterhelfen?
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
