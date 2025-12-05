Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Das nennt man Tussifikation

sixxStaffel 4Folge 11vom 05.12.2025
Das nennt man Tussifikation

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Folge 11: Das nennt man Tussifikation

42 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12

Alicia ist eine Tussi durch und durch. Deshalb möchte sie so künstlich wie möglich aussehen. Können die Chirurgen ihr diesen Wunsch erfüllen? Bryan legte sich unters Messer, um seinem Zwillingsbruder nachzueifern. Doch nach einem misslungenen Eingriff hat er mit einer schiefen Nase zu kämpfen. Nun will er die Profis bitten, eine erneute Korrektur vorzunehmen.

