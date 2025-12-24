Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 10: Spiel mit dem Feuer
41 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12
Während Dr. Nassif sich um eine Patientin kümmert, deren Schönheitsoperation völlig fehlgeschlagen ist, hilft Dr. Dubrow einer jungen Frau mit nur einer Brust. Eine DJane aus Großbritannien wünscht sich derweil eine Nase, die der einer Cartoon-Figur gleicht ...
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH