Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Spiel mit dem Feuer

sixxStaffel 5Folge 10vom 24.12.2025
Spiel mit dem Feuer

Spiel mit dem FeuerJetzt kostenlos streamen

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Folge 10: Spiel mit dem Feuer

41 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12

Während Dr. Nassif sich um eine Patientin kümmert, deren Schönheitsoperation völlig fehlgeschlagen ist, hilft Dr. Dubrow einer jungen Frau mit nur einer Brust. Eine DJane aus Großbritannien wünscht sich derweil eine Nase, die der einer Cartoon-Figur gleicht ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
sixx
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Alle 7 Staffeln und Folgen