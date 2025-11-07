Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Traurige Brüste und Nase mit Biss

sixxStaffel 5Folge 12vom 23.01.2026
Folge 12: Traurige Brüste und Nase mit Biss

42 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 12

Dr. Nassif ist vom Schicksal einer Frau mitgenommen, deren Nase bei einem Unfall völlig zerstört wurde. Dr. Dubrow muss derweil eine Brust-OP bei einer Patientin durchführen. Außerdem sucht ein Internet-Star die Chirurgen auf, um sich einer Kinn-Operation zu unterziehen.

