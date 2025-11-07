Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Groß, klein, wunderbar

sixxStaffel 5Folge 3vom 02.01.2026
Groß, klein, wunderbar

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Folge 3: Groß, klein, wunderbar

42 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12

Die Ärzte werden von einer Frau aufgesucht, die nach Komplikationen im Zusammenhang mit einer OP unter dem Aussehen ihrer Brüste leidet. Dr. Nassif macht sich daran, das verpfuschte Kinn einer Patientin zu richten und ein früherer Reality-TV-Star möchte sich die Oberweite wieder verkleinern lassen.

