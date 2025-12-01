Aus der Mitte entspringt ein ArztJetzt kostenlos streamen
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 16: Aus der Mitte entspringt ein Arzt
42 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12
Ein Roadtrip steht an: Dr. Nassif und Dr. Dubrow begeben sich auf eine Reise quer durch Montana, bei der nicht nur ein Trip zum Fliegenfischen auf dem Plan steht. Die beiden treffen sich mit einer Patientin, deren Gesicht bei einem Motorradunfall zertrümmert wurde. Außerdem werden sie von einer Frau aufgesucht, die nach einem missglückten Eingriff auf die Expertise der Ärzte angewiesen ist.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH