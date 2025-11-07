Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Muskeln, Bauch und dicke Lippen

sixxStaffel 5Folge 5vom 09.01.2026
Muskeln, Bauch und dicke Lippen

Muskeln, Bauch und dicke LippenJetzt kostenlos streamen

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Folge 5: Muskeln, Bauch und dicke Lippen

41 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12

Während eine Dragqueen die Ärzte aufsucht, um ihre Silikonlippen behandeln zu lassen, befasst sich Dr. Dubrow mit einem kaputten Brustimplantat. Dr. Nassif muss sich derweil um eine Nase kümmern, in der nach einer fehlgeschlagenen Hautkrebs-Behandlung ein gigantisches Loch klafft.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
sixx
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Alle 7 Staffeln und Folgen