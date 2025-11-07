Muskeln, Bauch und dicke LippenJetzt kostenlos streamen
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 5: Muskeln, Bauch und dicke Lippen
41 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12
Während eine Dragqueen die Ärzte aufsucht, um ihre Silikonlippen behandeln zu lassen, befasst sich Dr. Dubrow mit einem kaputten Brustimplantat. Dr. Nassif muss sich derweil um eine Nase kümmern, in der nach einer fehlgeschlagenen Hautkrebs-Behandlung ein gigantisches Loch klafft.
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH