Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Kampfnarben und nasale Karrierechancen

sixxStaffel 5Folge 13vom 24.12.2025
Kampfnarben und nasale Karrierechancen

Kampfnarben und nasale KarrierechancenJetzt kostenlos streamen

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Folge 13: Kampfnarben und nasale Karrierechancen

41 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12

Eine Patientin sucht Dr. Nassif auf, um ihre Nase richten zu lassen, mit der sie schlimme Erinnerungen aus ihrer Vergangenheit verbindet. Eine ehemalige Soldatin bittet die beiden Ärzte, ihre Brüste zu optimieren, die durch eine Operation im Kindesalter stark asymmetrisch geworden sind. Außerdem ist das mexikanische Supermodel Carmen Campuzano in der Klinik und benötigt nach einem Autounfall dringend die Hilfe der Profis.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
sixx
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Alle 7 Staffeln und Folgen