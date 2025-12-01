Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Zauberbrüste

sixxStaffel 5Folge 11vom 24.12.2025
Zauberbrüste

ZauberbrüsteJetzt kostenlos streamen

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Folge 11: Zauberbrüste

41 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12

Dr. Nassif und Dr. Dubrow bekommen es mit einem schwierigen Fall zu tun, der sie vor eine echte Herausforderung stellt. Eine weitere Patientin tendiert dazu, sich regelmäßig unters Messer zu legen, obwohl sie bereits negative Erfahrungen damit gemacht hat. Außerdem hofft ein junger Mann auf einen Neuanfang, nachdem eine Operation an seinem Bauch schiefgegangen ist.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
sixx
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Alle 7 Staffeln und Folgen