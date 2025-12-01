Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

2,000 CCS und es werden immer mehr?

sixxStaffel 5Folge 9vom 24.12.2025
2,000 CCS und es werden immer mehr?

2,000 CCS und es werden immer mehr?Jetzt kostenlos streamen

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Folge 9: 2,000 CCS und es werden immer mehr?

41 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12

Eine Frau sucht die Ärzte nach einem chirurgischen Unfall auf, um ihre Brüste richten zu lassen. Dr. Dubrow und Dr. Nassif versuchen außerdem, die Nase eines Mannes zu retten, der von seinem Hund gebissen wurde. Zudem müssen sie sich mit einer Patientin auseinandersetzen, die größere Brüste haben möchte - trotz der damit für sie verbundenen Gefahren.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
sixx
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Alle 7 Staffeln und Folgen