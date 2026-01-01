Las Vegas-Melonen und MagendrückenJetzt kostenlos streamen
Folge 15: Las Vegas-Melonen und Magendrücken
42 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 12
Dr. Nassif und Dr. Dubrow werden von der Schauspielerin Danielle Milian aufgesucht - die beiden Chirurgen sollen sich um ein kaputtes Implantat und ihren vernarbten Bauch kümmern. Eine Polizistin möchte sich hingegen ihre Nase korrigieren lassen, um ihrer Schwester zu ähneln. Außerdem bekommen sie Besuch von einer Patientin, die ein ganz besonderes Anliegen hat.
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH