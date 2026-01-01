Zum Inhalt springenBarrierefrei
Comedy TVStaffel 1Folge 10
23 Min.

Als der Pizzalieferant die falsche Pizza liefert, sind Paul und Jamie so freundlich und schenken die Pizza ihren Nachbarn Hal und Maggie. Beiden wird kurz darauf übel. Als Jamie versucht den Schaden wieder gut zu machen, muss sie mit ansehen, wie Maggie einen allergischen Schock bekommt. Nach diesem neuerlichen Desaster sieht Hal im Wäschkeller, wie Paul sich an Maggies Unterwäsche zu schaffen macht. Ob das Verhältnis der Nachbarn noch zu retten ist?

