Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verrückt nach Dir

Schwester

Comedy TVStaffel 1Folge 19
Schwester

SchwesterJetzt kostenlos streamen

Verrückt nach Dir

Folge 19: Schwester

23 Min.

Jamie fühlt sich für ihre Schwester Lisa verantwortlich und als diese einen neuen Freund hat, meint Jamie übersinnliche Fähigkeiten bezüglich ihrer Schwester zu entwickeln. Da Lisas Freund bereits dreimal verheiratet war und seine Frauen auf mysteriöse Weise ums Leben kamen, sieht Jamie darin kein gutes Omen. Sie versucht Lisa den Umzug mit allen Mitteln auszureden - allerdings sieht Jamie auch ein, dass ihre Schwester das erste Mal seit Jahren richtig glücklich ist.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verrückt nach Dir
Comedy TV
Verrückt nach Dir

Verrückt nach Dir

Alle 3 Staffeln und Folgen