Verrückt nach Dir

Die Couch

Comedy TVStaffel 1Folge 2
Die Couch

Die CouchJetzt kostenlos streamen

Verrückt nach Dir

Folge 2: Die Couch

23 Min.

Nachdem Jamie festgestellt hat, dass der gesamte Haushalt entweder von Paul oder ihr mitgebracht wurde, beschließt Jamie, dass die Zeit reif ist für ein gemeinsames Möbelstück. Sie muss auch nicht lange suchen, denn schon die erste Couch bei Bloomingdales ist das auserwählte Stück. Paul, mit einer Kaufhausphobie gestraft, stimmt liebend gerne zu, doch der Rat der Freunde Fran und Mark bringt das ganze Vorhaben ins Wanken.

