Verrückt nach Dir
Folge 7: Der Studienfreund
23 Min.
Jamie möchte ihren Mann Paul mit Karten für den Zirkus überraschen, doch die Freude ist schnell getrübt, denn die Nachbarn Fran und Mark wollen mit ihrem frechen Sohn Ryan mitkommen. Als die Differenzen geklärt sind, macht sich das Ehepaar alleine auf den Weg zur U-Bahn und trifft dort auf Pauls alten Studienfreund Howie. Dieser macht Paul für sein Versagen und den Job als Ticketverkäufer in der U-Bahn verantwortlich.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verrückt nach Dir
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH