Verrückt nach Dir

Erinnerungen

Comedy TVStaffel 1Folge 4
Erinnerungen

ErinnerungenJetzt kostenlos streamen

Verrückt nach Dir

Folge 4: Erinnerungen

23 Min.

Nachdem Selby zufällig Lynne, eine Ex-Freundin von Paul, getroffen hat und es diesem auch gleich erzählt, flammen alte Erinnerungen an die Studienzeit auf. Paul möchte Lynne unbedingt treffen und so kommt es zum Showdown zwischen Selby, Lynne, Paul und einer eifersüchtigen Jamie. Doch diese hat gar keinen Grund zur Eifersucht: Paul war für Lynne - wenn überhaupt - nur ein kurzes Abenteuer.

