Verrückt nach Dir
Folge 4: Erinnerungen
23 Min.
Nachdem Selby zufällig Lynne, eine Ex-Freundin von Paul, getroffen hat und es diesem auch gleich erzählt, flammen alte Erinnerungen an die Studienzeit auf. Paul möchte Lynne unbedingt treffen und so kommt es zum Showdown zwischen Selby, Lynne, Paul und einer eifersüchtigen Jamie. Doch diese hat gar keinen Grund zur Eifersucht: Paul war für Lynne - wenn überhaupt - nur ein kurzes Abenteuer.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH