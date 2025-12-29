Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verrückt nach Dir

Vater ist auf Besuch

Comedy TVStaffel 1Folge 18
Vater ist auf Besuch

Vater ist auf BesuchJetzt kostenlos streamen

Verrückt nach Dir

Folge 18: Vater ist auf Besuch

23 Min.

Pauls Vater Burt ist zu Besuch und schafft es jedes Mal aufs neue Paul peinlich zu berühren. Als Burt den Fernsehmoderator Regis Philbin bei einem Theaterbesuch aufsehenerregend laut begrüßt, ist Paul dies wieder einmal unangenehm. Doch Regis erzählt von dem Zwischenfall und Burt wird zum Medienereignis. Dass Cousin Ira nun die Familiengeschichte ausplaudert, gefällt keinem der Buchmans und so finden sie sich schon bald in der TV-Show bei Regis auf der Couch wieder ...

