Verrückt nach Dir

Mal entspannen

Staffel 1Folge 14
Mal entspannen

Verrückt nach Dir

Folge 14: Mal entspannen

23 Min.

Der gestresste Paul und die arbeitssüchtige Jamie verbringen ein langes Wochenende in einem rustikalen Hotel auf dem Land. Während Paul einfach nur die Beine am Kaminfeuer ausstrecken will, zeigt sich Jamie unternehmungslustig. Als sie sich heimlich Arbeitsunterlagen zufaxen lassen möchte, verbietet ihr Paul die Arbeit. Bei einem Rundgang durch den nahegelegenen Ort merken die beiden allerdings, wo sie gelandet sind und flüchten vor der Einöde zurück nach Hause ...

Comedy TV
