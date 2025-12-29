Besuch bei den SchwiegerelternJetzt kostenlos streamen
Verrückt nach Dir
Folge 9: Besuch bei den Schwiegereltern
23 Min.
Das erste Thanksgivingfest als Ehepaar steht Jamie und Paul bevor, und das wollen sie gemeinsam bei Jamies Eltern verbringen. Auf der Zugfahrt begegnen sie ausgerechnet ihren nervigen Nachbarn Fran und Mark, sowie Lisa und Selby, der für fünfzig Dollar Lisas Freund spielt. Durch Streitereien verpassen Fran und Mark ihre Station und es kommt wie es kommen muss: Jamie lädt die beiden zum Festessen bei ihren Eltern ein ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verrückt nach Dir
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH