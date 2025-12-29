Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verrückt nach Dir

Besuch bei den Schwiegereltern

Comedy TVStaffel 1Folge 9
23 Min.

Das erste Thanksgivingfest als Ehepaar steht Jamie und Paul bevor, und das wollen sie gemeinsam bei Jamies Eltern verbringen. Auf der Zugfahrt begegnen sie ausgerechnet ihren nervigen Nachbarn Fran und Mark, sowie Lisa und Selby, der für fünfzig Dollar Lisas Freund spielt. Durch Streitereien verpassen Fran und Mark ihre Station und es kommt wie es kommen muss: Jamie lädt die beiden zum Festessen bei ihren Eltern ein ...

Verrückt nach Dir
Comedy TV
