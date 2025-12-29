Verrückt nach Dir
Folge 12: Paul in Nöten
23 Min.
Da weder Jamie noch Paul scharf auf Hausarbeiten sind, stellen sie kurzerhand Frans Haushaltshilfe ein. Masha, eine russische Immigrantin, erweckt Pauls Schuldgefühle und er kümmert sich fortan besonders nett um sie. Doch Masha verliebt sich in Paul. Nachdem er ihr klargemacht hat, dass die Liebe nicht auf Gegenseitigkeit beruht, erscheint Masha vor lauter Liebeskummer nicht mehr bei der Arbeit. Und auch Fran sitzt plötzlich ohne Haushälterin da ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verrückt nach Dir
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH