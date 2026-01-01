Verrückt nach Dir
Folge 5: Familienbesuch
22 Min.
Jamie ist voller Aufregung: Ihre Eltern Gus und Theresa haben ihren Besuch angekündigt, und Jamie will, dass sich die beiden wohl fühlen. Doch Gus und Theresa sind anstrengend wie immer, wissen alles besser und versuchen sich in das Leben des Ehepaares einzumischen. Schon bald ist Jamie mit ihren Nerven am Ende und ruft ihre Schwester Lisa um Hilfe, denn die Eltern wollen länger bleiben als geplant ...
Verrückt nach Dir
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH