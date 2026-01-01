Verrückt nach Dir
Folge 10: Ira am Abgrund
23 Min.Ab 6
Ira will mit einem Wettbewerb sein Geschäft ankurbeln. Erster Preis ist ein Cadillac, Gewinner derjenige, dessen Hand das Auto am längsten berührt hat. Da sich Ira das Geschenk eigentlich gar nicht leisten kann, müssen engagierte Protagonisten her, die das Auto zum Schein gewinnen sollen. Nachdem Burt und Sylvia, sowie Mark und Maggie ausgeschieden sind, sind nur noch Jamie und Paul und ein Kunde namens Rory mit von der Partie.
