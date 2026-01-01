Verrückt nach Dir
Folge 4: Lockruf der Wildnis
Jamie hat entdeckt, dass der Sex mit Paul ihr zu ungeahnter Energie verhilft. Während sie sich fit genug für einen Benefiz-Lauf hält, geht Paul nach dem Schäferstündchen die Puste aus. Lisa hingegen gibt ihr neues Kätzchen in die Obhut von Paul und Jamie, doch schon bald stellt sich das Tier als kleiner Tyrann heraus. Als Jamie den Ranger um Hilfe ruft, staunt dieser nicht schlecht, als ein Baby-Puma in der Wohnung der Buchmans herumtollt ...
